Parov Stelar vers de nouveaux horizons avec "The Burning Spider" (review)

L’électro swing, c’est cette musique qui fait se réunir le swing des années folles aux beats ravageurs de l’électro. C’est la rencontre de deux époques, un mix audacieux de deux genres qui s’opposent en apparence mais qui se rejoignent par leur vocation festive. Parov Stelar est un des dignes représentants du genre, et avec les 20 ans de carrière à son actif, n’a plus rien à prouver sur cette scène de niche qui commence de plus en plus à se démocratiser avec des artistes tels que Caravan Palace ou bien encore Deluxe (des Français en plus !) L’Autrichien sort aujourd’hui vendredi 21 avril son douzième album studio The Burning Spider, dont le single Step Two est notre Virgin Friday du jour et en écoute toute la journée sur Virgin Radio !

Il s’est passé près de deux ans depuis la sortie du dernier album de Parov Stelar The Demon Diaries. L’artiste n’a pas pour autant chômé, il a enflammé les scènes du monde entier accompagné de son band à l’occasion du Demon Diaries Tour et nous avait fait danser comme jamais d’ailleurs lors de son concert survolté aux Vieilles Charrues 2016 à Carhaix. Avec ce nouvel opus, Marcus Füreder de son vrai nom, sort des sentiers battus et ose s’orienter vers de nouveaux horizons musicaux. Le chanteur Anduze, qui a également participé au projet Stelartronic, est présent sur pas moins de trois titres et y laisse son empreinte pop, tandis que le morceau Step Two, lui, sonne très funk.

On retrouve également quelques sons blues (Soul Fever Blues) mais Parov Stelar n’oublie pas ses premiers amours jazz et swing bien sûr avec notamment Mama Talking qui sample It Ain’t Right de Stuff Smith & His Ony Club Boys, une petite pétpite. Avec The Burning Spider, vous avez là votre bande son parfaite pour un week end endiablé ! Et pour fêter le retour de Parov Stelar en bonne et due forme, direction le Faust le 26 avril prochain pour un nouvel Electro Night By Virgin Radio, le producteur sera en DJ set ultra privé à cette occasion ! Des séjours pour y assister sont à gagner tout le week end en écoutant Virgin Radio, et pour des places sèches, retrouvez notre jeu concours web. On vous donne rendez-vous là bas !