Parov Stelar : Step Two, le coup de coeur Virgin Friday en écoute toute la journée

Parov Stelar revient en force aujourd’hui vendredi 21 avril avec un douzième album studio The Burning Spider qui succède ainsi à The Demon Diaries sorti en 2015. L’Autrichien, un grand habitué des festivals, met le feu sur scène partout où il passe, il faut dire qu’il est difficile de résister à ses morceaux survitaminés qui donnent envie de danser jusqu’à ne plus en pouvoir, on se souvient encore de son concert survolté aux Vieilles Charrues 2016 ! À l’occasion du retour du roi de l’électro swing, Virgin Radio dédie son Virgin Friday de la semaine au nouveau titre Step Two qui sera en écoute TOUTE LA JOURNÉE à l’antenne de votre radio préférée ! Un petit aperçu est à retrouver ci-dessous :

Ce nouveau titre plus électro que swing marque un nouveau tournant pour Parov Stelar, et il faut dire que c’est plutôt réussi ! Pour fêter tout ça en bonne et due forme, Virgin Radio vous donne rendez-vous le 26 avril prochain au Faust à Paris où se déroulera le prochain Electro Night dont la programmation musicale sera assurée par un DJ set ultra privé de… Parov Stelar ! Des séjours pour y assister sont à gagner en écoutant Virgin Radio, et pour des places, direction notre jeu concours web. Rendez-vous la semaine prochain pour un nouveau Virgin Friday avec un nouveau coup de coeur pop, rock ou électro !