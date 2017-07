Parov Stelar en concert le 15 mars 2018 au Zénith de Paris

La nouvelle vient tout juste de tomber, Parov Stelar débarque avec son Burning Spider Tour en mars 2018 au Zénith de Paris. On avait pas vu le producteur depuis son passage au Faust (Paris) pour un DJ Set ultra privé organisé par Virgin Radio en avril dernier, c'est dire si on trépigne d'impatience à l'idée de retrouver sur scène, même s'il faudra attendre longtemps. La billetterie pour cet événement ouvrira le 27 juillet 2017 à 10h . Vous pouvez vous inscrire à la pré vente à cette adresse, et sinon ça se passe dans vos points de vente habituels ! Soyez prêts à swinguer en rythme au son des chansons de Burning Spider !

Parov Stelar sera sur sur la scène du Zénith de Paris le 15 mars 2018 à l'occasion de The Burning Spider Tour, la tournée qui porte le nom de son douzième album. Celui que l'on décrit comme le père de l'electro swing séduit depuis une quinzaine d'années les amateurs de house mixée à du jazz. Une musique euphorique, que l'autrichien a eu envie de réinventer avec son nouvel album. Un brin lassé par le style qui a fait son succès Parov Stelar emprunte plus au blues, au jazz mais aussi à la funk sur ses nouveaux titres. De quoi nous rendre très curieux de découvrir toutes ces nouveautés en live sur scène dans un peu mois d'un an !