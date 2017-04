Quand Parov Stelar vient mixer à Paris, les fans sont nombreux à venir l'applaudir. Hier, le DJ était de passage dans la capitale et après avoir laissé un petit souvenir dans nos locaux, il s'est rendu au FAVST pour donner un DJ Set incroyable dans le cadre de L'Electronight by Virgin Radio.. Et pour une soirée exceptionnelle, il fallait un public exceptionnel ; voilà pourquoi le club n'était rempli que de chanceux entrés sur invitations. Avant lui, Gaetan Laurent et Stelartronic se sont occupés de chauffer la salle et côté ambiance, on était au maximum quand le DJ autrichien s'est emparé de l'estrade.

Lorsqu'il arrive derrière ses platines, le club est déjà en effervescence. Parce qu'il n'est clairement pas un DJ comme les autres, Parov Stelar est venu avec ses musiciens (comme toujours, donc), offrant à son audience un vrai live. Les cuivres résonnent et ses remixes font trembler les murs. Il ne faudra pas longtemps pour que le FAVST ne devienne un véritable dance-floor : on se déhanche, on danse, on fait n'importe quoi en se fichant royalement de ce que les autres pensent et c'est justement ce qui est bon. Avec plus d'une dizaine d'albums à son actif, Parov Stelar a de quoi faire. Mais le disque qu'il est venu défendre, c'est le dernier- The Burnig Spider. Evidemment, il joue Step Two mais c'est surtout All Night qui pousse la foule à se déhancher. Pendant trois minutes, tout le monde lâche son smartphone, arrête de prendre des photos et se met à applaudir (pour mieux danser ensuite).

Alors que le FAST est en ébullition, le DJ fait une petite pause pour remercier tous ceux qui ont permis à ce DJ Set de se réaliser - foule comprise, évidemment. "Jouer ici, c'est comme jouer à la maison", lance t-il avant d'annoncer qu'il a créé un remix spécialement pour l'occasion. Parov Stelar quitte la scène à minuit mais la fête ne s'arrête pas - loin de là. Cette soirée, personne ne l'oubliera et déjà, on attend la prochaine !