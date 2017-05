Parole de Fleurs : Gagnez votre bouquet pour la Fête des Mères !

Parce qu’on en a qu’une et parce que c’est forcément la plus belle, on se doit de fêter la fête des mères comme il faut ! Virgin Radio et Parole de Fleurs en prennent acte et vous offrent des bouquets de fleurs pour couvrir votre maman avec tout l’amour qu’elle mérite ! Pour ceux qui l’ignorent, d’ailleurs on ne vous félicite pas, la fête des mères cette année tombe dimanche 28 mai !

Du 22 au 24 mai, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre bouquet de fleurs à offrir à votre maman ! Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous, et Virgin Radio souhaite une magnifique fête des mères à toutes les mamans du monde !