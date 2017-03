Paris In Live : Suivez le show de Loic Nottet et Clare Maguire en Facebook Live

Ce lundi 3 avril, le Bus Palladium s’apprête à accueillir une nouvelle édition du Paris In Live, un showcase exceptionnel organisé par Virgin Radio dans un cadre intimiste. Un public de privilégiés pourront aller applaudir cette fois-ci Loic Nottet, qui vient de sortir son album Selfocracy après l’immense succès de son clip Millions Eyes, mais aussi la chanteuse britannique Clare Maguire dont le prochain EP arrive en 2017 ! Ce Paris In Live sera l’occasion de découvrir sur scène le premier album de Loic, et retrouver en avant-première quelques nouveaux morceaux de Clare. Si vous ne pouvez pas être de la partie, pas de panique Virgin Radio a pensé à vous et diffusera les deux shows en Facebook Live sur sa page officielle !

Pour assister au Paris In Live de Loic Nottet et Clare Maguire comme si vous étiez depuis votre canap’, on vous donne rendez-vous ce lundi 3 avril sur la page Facebook officielle de Virgin Radio. Le coup d'envoi est prévu pour 20H30 et la soirée promet d’être riche en émotions. On vous attend nombreux au Bus et devant vos écrans !