Paris In Live : Benjamin Biolay généreux au Bus Palladium (report)

A peine le temps de se remettre de la Creative Live Session du 30 mai au Yoyo avec Beth Ditto, Loïc Nottet, Malo' et Fishbach que Virgin Radio vous proposait dès le lendemain d'assister à un autre concert privé. Benjamin Biolay était l'invité du Paris in Live du 31 mai qui se tenait au Bus Palladium. Un événement que vous avez également pu suivre sur les réseaux sociaux de Virgin Radio. Pour ceux qui n'étaient pas dans la salle ou devant le Facebook live, on vous propose un petit récap de la soirée ! Un concert présenté par Lionel qui a pris le temps de revenir sur la génése de Volver, le tout nouvel album de Benjamin Biolay. Un huitième opus concocté en Argentine, comme son prédécesseur Hollywood Palermo. Le chanteur nous a également expliqué avoir un petit mal de dos et donc ne pas pouvoir assurer ses habituelles cabrioles, une touche d'humour bienvenue, même si on a été rassuré de découvrir que Benjamin Biolay n'avait rien perdu de son dynamisme sur scène !

Benjamin Biolay ouvre son concert avec le titre Happy Hour, sur l'album c'est avec Catherine Deneuve qu'il le chante. Belle idée que de commencer avec une chanson doucement mélancolique où "Paris à l'alcool triste". Si Benjamin Biolay nous offre de nombreuses chansons issues de Volver, il n'oublie pas les fans de la première heure avec des titres comme Dans Mon Dos, qu'il joue seul au piano ou son tube La Superbe, qui remporte toute l'adhésion du public ! Mais notre moment préféré du concert c'est probablement quand il entonne la très festive Roma (amoR) suivi de près par la superbe Encore Encore ! Mais c'est dans le calme, en jouant au piano, que Benjamin Biolay conclue son concert avec le délicat Les Cerfs Volants, une chanson qui fête ses 10 ans ! Pour profiter de la magie Benjamin Biolay sur scène, rendez-vous le 30 novembre prochain au Zenith de Paris mais aussi sur la route des festivals cet été !