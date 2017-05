Paris In live Benjamin Biolay : Gagnez vos places et vos séjours pour assister à son concert privé le 31 mai

C'est une exclusivité Virgin Radio, Benjamin Biolay sera en concert privé pour un Paris in Live au Bus Palladium ( Paris) le 31 mai prochain. L'occasion de découvrir en live le tout nouvel album de Benjamin Biolay, Volver, sorti le 19 mai dernier. Un an après Palermo Hollywood, Benjamin Biolay est donc de retour avec un huitième album solo, Volver. Un disque qu'il a également composé en Argentine et qui prouve une nouvelle fois que le chanteur est un véritable touche à tout. Parmi les surprises de cet album il y a bien sûr Hypertranquille le single qui évoque une virée musicale très PNL du chanteur français. L'artiste a également convié Chiara Mastroianni et sa maman, Catherine Deneuve, a donné de la voix sur l'album. Pour gagner vos places et vos séjours pour le Paris in Live, deux options s'offrent à vous, à découvrir ci-dessous !

Pour remporter vos séjours à Paris et vos places au Paris in Live de Benjamin Biolay, soyez à l'écoute de Virgin Radio jusqu'à dimanche 28 mai (23h59). A chaque fois que vous entendez le signal à l'antenne, envoyez le code LIVE au 7 12 13 (0,65 centimes + prix d'un sms) dans les dix minutes qui suivent. Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits. Bonne chance à tous et n'oubliez pas de lire le règlement !

Pour gagner vos places pour assister au Paris in Live de Benjamin Biolay, répondez à la question du formulaire, laissez nous vos coordonnées complètes sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, alors bonne chance à tous !