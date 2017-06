Paris In Live Benjamin Biolay, découvrez le report vidéo

Le 31 mai dernier Benjamin Biolay était l'invité du Paris in Live, un événement proposé par Virgin Radio et accessible uniquement sur invitation (à gagner sur le site et sur les réseaux sociaux de Virgin Radio). C'est au Bus Palladium que l'artiste s'est installé pour un court concert, en toute intimité. L'occasion pour l'artiste de nous jouer les chansons de son tout nouvel album, Volver. Un opus composé en Argentine et aux doux accents sud américain mais aussi italiens. Une petite centaine de privilégiés assistaient au spectacle mais si vous n'étiez pas de la partie, on vous laisse découvrir ci-dessous le report de ce Paris in Live très réussi !

Benjamin Biolay est au cœur de l'actu ces dernières semaines, le chanteur vient tout juste de sortir son huitième album solo mais il a aussi confirmé qu'il serait juré de la Nouvelle Star. Il va donc falloir s'habituer à le voir sur le petit écran. En attendant l'interprète d'Hypertranquille et Roma (amoR) sera en concerts tout l'été un peu partout en France, une tournée qui s'achèvera le 30 novembre au Zénith de Paris.