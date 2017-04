Paris In Live avec M : Gagnez vos séjours pour le live événement le 24/04 en écoutant Virgin Radio

Pour son retour, M nous propose son tout nouveau projet Lamomali, un disque collectif sorti le 7 avril dernier et qui est une véritable déclaration d’amour au Mali. Matthieu Chedid s’est entouré d’une flopée d’artistes plus prestigieux les uns que les autres pour cet album, du rappeur Oxmo Puccino à la reine du melting pop Jain en passant par son père Louis ou encore le représentant du S-Crew Nekfeu. M a tenu à fêter son retour avec vous et sera à l’affiche du Paris In Live organisé par Virgin Radio et la SMEREP le lundi 24 avril prochain au Bus Palladium à Paris. Seule une poignée d’auditeurs privilégiés aura la chance d’aller applaudir le maitre Chedid en live dans un cadre des plus intimistes. Pour gagner vos places, suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos séjours pour le Paris In Live avec M le 24 avril au Bus Palladium à Paris, c'est très simple. Il vous suffira d'écouter Virgin Radio comme d'habitude et dès que le signal retentira à l'antenne, il vous faudra envoyer dans les 10 minutes qui suivent LIVE au 71213 (0,65 cts + prix d'un sms). D'heureux gagnants seront alors tirés au sort et remporteront un séjour à Paris pour deux personnes (transport, hébergement et places pour l'événement inclus) pour assister au Paris In Live avec M le 24 avril. Bonne chance à tous, et n'oubliez pas de lire le règlement !