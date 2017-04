Paris In Live avec M : Gagnez des places pour le live événement au Bus Palladium le 24/04

Après cinq ans d’absence, M est de retour avec un tout nouveau projet Malomali, un disque collectif sorti la semaine dernière dont on vous offrait la critique. Pour cet album qui fait une véritable déclaration d’amour au Mali, Matthieu Chedid de son vrai nom s’est entouré d’une flopée de prestigieux artistes tels que Oxmo Puccimo, Jain, son fils Louis ou encore Nekfeu. Pour fêter son retour sur le devant de la scène, M invite les auditeurs de sa radio préférée, Virgin Radio, à venir l’applaudir le 24 avril prochain au Bus Palladium le temps d’un Paris In Live concocté aux petits oignons. Pour faire partie du public de privilégiés et vivre un moment unique avec le maitre Chedid, suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos places pour le Paris In Live de M au Bus Palladium le 24 avril prochain, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien entendu bien renseigné vos coordonnées au préalable. Quelques heureux gagnants seront alors tirés au sort et recevront leurs places pour ce live événement à Paris. Bonne chance à tous et n’oubliez pas de lire le règlement !