Paris In Live avec M : Découvrez deux chansons en live sur  Facebook avec Virgin Radio ce soir 

On vous a fait gagner toute la semaine des places pour l'événement Paris in Live avec M au Bus Palladium. L'occasion pour le chanteur de présenter en toute intimité son tout nouvel album et projet : Lamomali. Un album en forme de déclaration d'amour au Mali, composé en collaboration avec Toumani Diabaté et son fils Sidiki Diabaté. Des artistes tels que Oxomo Puccino, Jain, Louis Cheddid ou encore Nekfeu ont eux aussi donné de la voix sur l'album. Si vous n'avez pas réussi à remporter vos places ou que vous ne pouvez faire le déplacement à Paris ce lundi 24 avril, bonne nouvelle on vous fait vivre un extrait du concert depuis votre canapé ! On vous offre en effet la possibilité de découvrir deux chansons en direct ce soir sur la page Facebook de Virgin Radio !

Bal de Bamako, Manitoumani et bien d'autres chansons seront au programme de ce concert exceptionnel. L'occasion de rappeler que M est l'un des meilleurs showman de sa génération, notre sélection de ses meilleures performances est d'ailleurs là pour le rappeler. Alors lundi 24 avril, 20h30, une seule adresse : la page Facebook de Virgin Radio !