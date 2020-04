Parcels tease la sortie de son album Live Vol. 1

Patience, plus que quelques heures avant de découvrir l'album Live Vol.1 de Parcels. Et pour mieux faire attendre les fans, le groupe a trouvé la parade en partageant une vidéo (courte) qui reprend tout le processus de création - aussi ludique qu'intétessant, on prend ! Et ce n'est pas tout ! Notez que dès aujourd'hui à 16h, un compte à rebours sera lancé sur la chaîne Youtube du groupe - une façon de patienter tous ensemble.

Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe prévoit de célébrer le jour de la sortie de l'album en grande pompe (et surtout, avec les fans) : au programme, une zoom party (le 30 avril à 15h) et un live sur Youtube (16h) : l'occasion pour les fans de poser leurs questions ! Si la sortie physique de Live Vol. 1 est prévue pour le 19 juin prochain, sachez qu'une listening party sera organisée sur Spotify pas plus tard que le 5 mai.

Patience, plus que quelques heures à tenir !