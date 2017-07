Parcels : Overnight, votre son #VirginFriday

Il y a quelques semaines sortait le titre Overnight de Parcels, un morceau dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il est produit par Daft Punk. Mais au delà de ce casting de renom, la chanson mérite vraiment que l'on s'y arrête. Virgin Radio la met donc à l'honneur de son rendez-vous du vendredi le #VirginFriday ! Toute la journée vous allez pouvoir l'écouter à l'antenne de Virgin Radio. 3 minutes et 39 secondes d'électro funk délicate, c'est ce que nous propose le quintet australien. Si vous n'avez toujours pas écouté cette jolie pépite, la session de rattrapage c’est maintenant avec Virgin Radio !

Parfaite pour la période estivale, Overnight c’est un peu le chaînon manquant entre les Daft Punk et les Bee Gees ! Installés à Berlin, les Parcels ont été repérés par le label Kitsuné et si Overnight vous a plus on vous encourage à découvrir sans plus attendre le reste de leurs chansons ensoleillées et qui naviguent entre soft rock, funk, disco, soul, le tout enrobé par une ligne électro tout en délicatesse. Ça c'est définitivement le son #VirginFriday et Virgin Radio. Profitez en toute la journée du vendredi 28 juillet à l'antenne de Virgin Radio.