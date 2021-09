Parcels annonce son nouvel album Day/Night pour novembre prochain !

C'est un double-album enregistré aux studios La Frette à Paris que Parcels s'apprête à dévoiler le 5 novembre prochain. Produit par le groupe lui-même et mixé par James Ford, on devrait retrouver dans ce nouveau projet pas moins de dix-neuf titres dont Free, Comingback et Somethinggreater, dont le clip vient tout juste d'être dévoilé sur YouTube. Le groupe s'est d'ailleurs confié sur ce nouveau morceau à travers un communiqué de presse pour le moins éloquent :

"Début 2020, Noah nous a présenté une maquette avec une mélodie au refrain qui nous avait particulièrement plu. Ça sonnait comme un hymne puissant et ça correspondait parfaitement à l’énergie qui nourrissait l’album. On s’est mis à travailler dessus dans notre studio à Berlin et nous nous sommes retrouvés tous au même diapason sur le refrain. C’était spontané, quelque chose qui n’arrive que quand vous improvisez en live, en tournant autour du morceau pendant des heures d’affilée. Anatole a commencé à pleurer, et là on s’est dit qu’on avait quelque chose de spécial entre les mains. Avec son message on ne peut plus clair, de quête et de découverte, il semblait très opportun d’enregistrer Somethinggreater dès notre arrivée aux studios La Frette."

Nourri de thématiques vastes et propres à chaque membre du groupe, l'album a été imaginé comme la bande originale d'un film imaginaire. Un deuxième disque très attendu pour ces extraterrestres musicaux venus d'Australie qui avaient fait grand bruit avec leur premier disque sur lequel Daft Punk en personne avait ajouté sa patte. Dans une lettre que l'on peut retrouver sur le site officiel de Parcels, on découvre avec stupeur que Day/Night a été écrit et composé au début de 2020 en Australie, soit le moment exact où de terribles incendies ravageaient le pays. Suite à cela, le groupe se rendra en Europe, où un petit virus commence tout juste à faire parler de lui. Ces péripéties, ces épreuves, elles ont forgé ce nouveau projet très prometteur. Day/Night arrivera le 5 novembre via Because Music.

