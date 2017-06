Parc Asterix : Gagnez votre pass saison avec Virgin Radio !

Par Toutatis ! Cette semaine, VirginRadio.Fr vous fait gagner vos pass saison au Parc Astérix ! Embarquez pour un voyage insensé à bord de Pégase Express, la nouvelle attraction mythique ! Venez vous la kiffer au Parc Astérix en profitant des 40 attractions et des spectacles irrésistibles du Parc !

Du 26 juin au 2 juillet, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos pass saison 2017 ! Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous et surtout bon Parc Astérix !