Le retour de Paramore, nombreux étaient ceux qui l'attendaient. En mai dernier, Hayley Williams et sa bande (qui a subi quelques changements en trois ans) était de retour avec avec Hard Times - un premier single très pop et coloré, chargé de défendre l'album à venir. After Laughter n'a plus rien à voir avec le rock que l'on pouvait entendre sur Riot par exemple, mais force est de constater que Paramore évolue dans le bon sens. Cet album (qui nous rappelle parfois les meilleures années des Cure) est de loin l'un des plus réussis du groupe. Et la bonne nouvelle c'est qu'entre deux dates de concert, le trio a trouvé le temps de tourner un troisième clip. Après Hard Times et Told You So, voici Fake Happy.

Réalisé par Zac Farro, le clip de Fake Happy nous emmène dans les rues de New York où, visiblement, tout le monde fait semblant d'être heureux (évidemment). Vêtue d'une combinaison à paillettes (qu'elle seule peut porter, en passant), Hayley Williams déambule dans les lieux les plus mythiques de la grosse pomme (vous reconnaîtrez Central Park et Time Square). Mais ce qu'il faut y voir, ce n'est pas uniquement la leader du groupe qui erre. Avec cette vidéo, Zac Farro montre que parfois, on se retrouve tous dans notre propre bulle, imaginant que personne ne voit rien. Qui sait, peut-être que maintenant, on sera capable de lever le nez et de remarquer quand quelqu'un fait semblant d'être heureux.

Paramore continue sa tournée et passera (encore une fois) par la capitale en janvier prochain. Pour les voir, rendez-vous à l'Olympia !