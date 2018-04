En mai dernier, After Laughter débarquait dans les bacs. L'opus a marqué le retour du trio après quelques années d'absence et avec, en bonus, Zac Farro. After Laugher, c'est quatre singles, quatre tournées (le Tour 4 est prévu pour cet été), une croisière (Parahoy) et un disque d'or. Mais aujourd'hui, on revient avec vous sur le clip énigmatique de Told You So. Vous voulez savoir ce qui l'a inspiré ? Bonne nouvelle, Hayley Williams a la réponse.

"Le concept de la vidéo de Told You So a été inspiré par une virée vers l'océan pacifique qu'on avait l'habitude de faire les dimanches pendant qu'on était à Silverlake pour terminer After Laughter. On écoutait de la musique, on riait pour quelque chose et Zac a dit "Hayley, je ne t'ai pas vue aussi apaisée depuis l'époque où on était enfant". Et j'ai répondu "Je me sens en sécurité dans cette voiture, avec mes amis. Sur la route pour la plage où personne ne peut me joindre. Mon téléphone ne capte même pas, personne ne sait où je suis hormis ceux qui sont avec moi en ce moment et c'est spécial". Dans la vidéo la voiture est devenu un symbole de sécurité, de force et d'unité - ce qui est aussi symbolisé par les super tenues assorties", a t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

En février dernier, Paramore était de passage à Paris (à L'Olympia pour son deuxième concert français en moins de six mois).