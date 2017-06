Depuis le 12 mai dernier, Paramore est de retour dans les charts avec After Laughter - son nouvel album. Actuellement en tournée (et en promo), le trio issu de Nashville est passé par l'Angleterre et plus précisément par les locaux de BBC Radio 1. Si vous êtes des habitués du Live Lounge, alors vous savez que la tradition veut que les invités reprennent des titres qui, a la base, ne s'inscrivent pas dans leur répertoire. Et quand Paramore reprend Drake, le résultat vaut le détour.

Même si Drake ne passe pas bien souvent sur nos ondes Pop Rock Electro (d'accord, il n'y passe jamais), vous avez forcément entendu Passionfruit -morceau qui, clairement, sera l'un des tubes de cet été. Et quand Hayley Williams pose sa voix dessus, on aurait presque l'impression que c'est une chanson différente. Paramore y apporté sa touche et d'un coup, c'est comme si Passionfruit faisait partie d'After Laughter. Si les voir à l'oeuvre vous a donné envie de les entendre en live, sachez qu'ils seront à Paris le 27 juin prochain !