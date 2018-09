Paramore ne jouera plus Misery Business en live (jusqu'à nouvel ordre)

Si vous avez déjà assisté à un concert de Paramore, alors vous savez quel symbole représente Misery Business : quand le groupe se produit, un fan le rejoint toujours sur scène pour mieux interpréter le bridge du morceau. Aussi, Misery Business (premier single de Riot!, sorti en 2007) fut l'un des premiers titres à véritablement donner une visibilité au groupe qui nous vient tout droit de Nashville. Oui, Misery Business représente une grosse (très grosse) partie de l'histoire de Paramore. Mais lors d'un concert donné à Nashville le 7 septembre dernier, Paramore a annoncé vouloir arrêter de le jouer en live.

"C'est un choix que nous avons fait parce que nous sentons que nous devons le faire, on a l'impression qu'il est temps de s'en détacher un peu", a expliqué Hayley Williams. "C'est pour toutes les mauvaises décisions qui nous ont menés ici, pour toutes les choses embarassantes que nous avons pu dire, on doit beaucoup à cela, on a grandi". Controversée pour ses paroles ("Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry, that will never change”), Misery Business divisait déjà. Samedi dernier, Paramore l'a donc joué pour la dernière fois - mais qui sait ? Le titre fera peut-être son grand retour un de ces jours !