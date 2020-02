Paramore : Hayley Williams revient avec Petals For Armor I, son projet solo

L'on ne présente plus Hayley Williams : l'artiste qui s'est illustrée au sein de Paramore pendant près de 16 ans nous revient avec un projet solo - Petals For Armor 1 (que les fans se rassurent, Hayley s'est entourée de ses fidèles camarades -tels que Taylor York- pour travailler cet EP composé de 5 titres !) Porté par Simmer, un petit bijou de pop planante, ce nouveau projet marque un tournant dans la carrière de celle à qui l'on doit des hits tels que Ain't it Fun, Misery Business ou encore Still Into You.

De passage dans le Live Lounge de BBC Radio One, la chanteuse avait d'ailleurs interprété ce premier morceau (ainsi qu'une reprise apaisante de Don't Start Now signé Dua Lipa). On vous laisse écouter cette pépite pop en boucle !