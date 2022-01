En 2017, Paramore publiait l'excellent After Laughter - album notamment porté par le single Hard Times. Une tournée, une pandémie et deux album solos (signés Hayley Williams) plus tard, la bande originaire de Nashville semble prête à se retrouver.

"Nous avons commencé à enregistrer il y a seulement deux mois", a ainsi expliqué Hayley Williams au magazine Rolling Stone. "Nous entrons dans le studio vers 10 heures du matin et en sortons vers 19 ou 20 heures, comme une bande de papas". Peut-on espérer un nouvel album cette année ? Rien ne semble s'y opposer, bien au contraire. De ce nouveau projet, l'artiste américaine raconte : "Notre production a toujours été très variée et avec ce projet, ce n'est pas si différent. Nous sommes toujours en plein dedans, mais certaines choses sont restées cohérentes depuis le début. D'abord, l'accent est remis sur la guitare et, ensuite, Zac peut aller aussi loin qu'il le souhaite dans les prises de batterie".

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir un potentiel nouvel opus signé Paramore... mais, cette nouvelle année s'annonce prometteuse pour la sphère musicale !