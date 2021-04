Paramore : Hayley Williams a t-elle annoncé un sixième album ?

Il y a quatre ans, Paramore faisait un retour en force avec l'excellent After Laugher : porté par les singles Hard Times et Told You So, l'opus proposait un délicieux contraste entre musique et paroles - un effet "sappy" qui n'était pas sans rappeler les Cure. Quelques années et deux albums solos signés Williams plus tard, Paramore pourrait bien exaucer le rêve de ses fans en offrant un sixième opus.

En février dernier, Haylay Williams annonçait déjà son envie évidente de retourner en studio avec sa bande. Récemment, un simple texto posté par l'artiste a réveillé l'excitation des fans : "Nous ! Somme ! Vieuuuux", a t-elle écrit avant d'ajouter "Je sais, Paramore 6" - en écho à un potentiel sixième album.

Après les sorties de Petals For Armor et Flowers For Vases/ Descansos, Hayley Williams semble dont prête à offrir un digne successeur à After Laugher. Patience, donc...