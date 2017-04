Paramore fait son grand retour avec "Hard Times", annonce un nouvel album et une tournée

C'est un grand jour pour les fans du groupe Paramore. La formation rock originaire de Nashville et composée de la chanteuse Hayley Williams, du guitariste Taylor York et du batteur Zac Farro est enfin de retour après quatre années d'absence. Alors que le groupe a affirmé être de retour en studio avec Zac Farro après que lui et son frère aient quitté ce dernier en 2010, Paramore - après des mois d’attente et de teasing à en faire trépigner d’impatience les fans - a enfin décidé de dévoiler leur nouveau single nommé "Hard Times" aux sonorités pop/rock électriques et au clip coloré.

Ce morceau - assez différent de la direction musicale originale du groupe - marque une nouvelle ère dans la carrière de Paramore. Le trio signé chez Fueled By Ramen a également annoncé la sortie de leur cinquième opus "After Laughter" qui sortira le 12 mai et a même dévoilé la cover de l'album sur leur page Facebook ! En plus de ces bonnes nouvelles, le groupe à l'origine du hit "Misery Business" - sur lequel un mash-up de 150 films a été créé - a annoncé une tournée cette année. Le trio rock a décidé de faire plaisir à leurs fans à travers le monde et commenceront par jouer en Europe avec un passage au Grand Rex de Paris le 27 juin prochain ! De quoi faire sauter de joie les très nombreux fans français qui attendaient ce jour avec impatience. Préparez-vous, il n'y aura pas de place pour tout le monde, vous êtes prévenus !