Quand Paramore est revenu sur le devant de la scène après quelques années passées loin des charts, les fans étaient mitigés. Evidemment,Hard Times (premier single d'After Laughter) confirme la direction précédemment prise par le groupe avec des titres comme Ain't It Fun ou Still Into You . Mais, c'est surtout la preuve que l'ère punk de Paramore est révolue. Avec I Told You So, ils enfoncent le clou, annonçant un album teinté de pop, d'électro mais qui clairement, devrait être l'un de leurs meilleurs - quoi qu'on en dise.

Pour ce clip, c'est Zac Farro en personne qui est passé derrière la caméra. Voir Haylay (seule) dans une maison nous rappelle les clips de Monster et d'Emergency mais ce sont les seuls parallèles que l'on puisse relever. Paramore a changé d'ère et nous offre un clip esthétique , comme le groupe a toujours su le faire. Pour information, le fait que le trio soit en voiture n'est absolument pas un clin d'oeil au clip tourné pour Aint' it fun : "Zac a remarqué que mes angoisses s'apaisaient lors de virées dans ce genre", a confié Hayley Williams. "Il m'a dit que ça le rendait heureux de me voir apaisée grâce à ces moments. Pour moi, ça représente quelque chose d'important - qu'il ait choisi de capturer l'un de ces moments pour le clip".

Parce que ce sont ces angoisses qui ont presque failli enterrer Paramore pour de bon, les voir revenir avec autant d'énergie ne peut être que prometteur pour la suite. L'album sortira le 12 mai prochain et Paramore donnera un concert au Grand Rex le 27 juin prochain.