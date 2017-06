Paramore de retour à Paris après quatre ans, le Grand Rex tremble (report) 

Quatre ans. Il aura fallu quatre ans pour que Paramore remette un pied en France. Venus pour défendre leur dernier album (After Laughter), Hayley Williams et sa bande ont littéralement retourné le Grand Rex. Après la prestation très rock du groupe Bleached, Paramore arrive sous les acclamations du public : le sol du Grand Rex tremble et déjà, on sent que ce concert fêtera dignement leur retour.

Hayley Williams au meilleur de sa forme Hayley Williams au meilleur de sa forme Hayley Williams au meilleur de sa forme Hayley Williams au meilleur de sa forme Hayley Williams au meilleur de sa forme Hayley Williams au meilleur de sa forme

Ils commencent avec Told You So (deuxième single de After Laughter) et même si la foule scande chaque parole, elle hurle littéralement lorsque That's What You Get commence. Le groupe défend ses nouveaux hits mais il n'en n'oublie pas ses classiques : Still Into You, Brick By Boring Brick ou encore les titres qui nous ont ramenés tout droit vers l'ère Twilight (avec Decode et Caught Myself), Paramore nous sert ses plus grands succès. Evidemment, After Laughter est mis à l'honneur . Ce dernier album, aussi rétro que lumineux, est probablement l'un des meilleurs du groupe. Et si vous en doutiez, il suffisait de les regarder jouer Caught in the Middle, Fake Happy ou Rose-Colored Boy.

@paramore just the best show ever yesterday in Paris ❤️ thank you So Much???????? stay as you are on stage @yelyahwilliams #WeAreParamore — ANameAmongTheOther (@among_other) 28 juin 2017

Ca ne nous rajeunit pas mais il y a dix ans, Riot débarquait dans les charts, défendu par Misery Business. Parce qu'il fallait célébrer cet anniversaire dignement, deux personnes choisies dans le public sont montées sur scène - en réalité, c'est une tradition chez Paramore (mais ça, vous le saviez déjà). Ils le disent presque tous les soirs, les concerts de Paramore ne sont pas uniquement donnés par le groupe, ils sont aussi assurés par le public. Hier soir, elles étaient deux à se déchaîner sur Misery Business, portées par la foule (toutes nos félicitation à Camille et Paula, en passant). Evidemment, dans la salle, l'excitation atteint son paroxysme : l'énergie qui émane de Misery Business est toujours la même, à la seule différence que l'on réalise que l'on n'a plus quinze ans .

Misery Business ???? #Paramore #legrandrex Une publication partagée par Sana (@wareternal_sana) le 27 Juin 2017 à 17h02 PDT

Avant de quitter définitivement la scène, Zac prendra le micro pour mieux interpréter Scooby's In The Back - un morceau de son groupe, HalfNoise. Pour rappel, Zac n'a fait son grand retour dans le groupe qu'après le Self-Titled Album. Ils terminent avec Hard Times, parfait rappel. Même après toutes ces années, Paramore est encore capable de nous étonner. Ils ont toujours été incroyables sur scène, ils ont toujours été un shot d'adrénaline pour quiconque les voit sur scène. Mais aujourd'hui, alors qu'ils défendent l'un de leurs meilleurs albums, ils semblent plus heureux sur scène, plus épanouis et ça, ça fait du bien.

Ils auront survécu à tout et hier soir, ils ont probablement livré leur meilleur concert parisien. A quand le prochain ?