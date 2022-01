Paramore, Avril Lavigne et My Chemical Romance à l'affiche de When We Were Young, le festival emo que tout le monde attendait

2006. My Chemical Romance est au sommet avec The Black Parade, Paramore cartonne avec Misery Business (à retrouver sur l'album Riot!) et ce que le monde appellera la vague "emo" déferle sur le monde entier. Bref, nous sommes en 2006, ceintures à clous, vernis noir et perruques colorées inondent les réseaux sociaux et, évidemment, c'est tout un courant musical qui voit le jour. Vous êtes nostalgique ? Eh bien sachez que le 22 octobre prochain, le When We Were Young Festival (qui se tiendra à Las Vegas, Nevada) vous fera remonter le temps.

My Chemical Romance and Paramore are set to headline Live Nation’s upcoming ‘When We Were Young’ festival, taking place on October 22 at the Las Vegas Festival Grounds. pic.twitter.com/NM24yBxQ1T — Pop Crave (@PopCrave) January 18, 2022

Paramore et My Chemical Romance ont ainsi déjà annoncé qu'ils seront les têtes d'affiches de cet évènement qui s'annonce haut en couleurs. Alors que la bande menée par Gerard Way avait d'ores et déjà laissé entendre qu'elle serait bientôt de retour, Paramore, de son côté, a annoncé la possibilité d'un nouvel album récemment. Bref, que des bonnes nouvelles. Et le plus beau c'est que, évidemment, il ne seront pas les seuls à se produire lors de ce festival 100% madeleine de Proust. On attend notamment The Maine, Pierce The Veil, The Used, Taking Back Sunday, PVRIS, Dashbord Confessional... bref, que du beau monde.

Et ce n'est pas tout ! Autre tête d'affiches (et pas des moindre), Avril Lavigne : l'artiste -qui annonce un nouvel album pour février- sera -elle aussi de passage sur la scène du When We Were Young, accompagnée de Jimmy Eat World ou encore A Day To Remember.

Seul point noir au tableau, le festival se tiendra à l'autre bout de l'Atlantique... pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de l'évènement.