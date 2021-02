Hayley Williams (Paramore) dévoile FLOWERS for VASES / descansos, un deuxième album

Après l'excellent Petals For Armor dévoilé il y a quelques mois, Hayley Williams (connue pour s'illustrer au sein du groupe Paramore) nous offre un nouvel opus solo (enregistré à Nashville), FLOWERS for VASES / descansos. Au programme, près de 14 titres - dont My Limb ou encore Find Me Here (qui apparaissait déjà sur l'EP Petals for Armor: Self-Serenades). Dans un communiqué, Williams a présenté l'album comme un "prequel" à son précédent opus.

"C'est une première dans ma carrière", Haylay Williams

"Le sens de l'album dans son ensemble pourrait être différent de l'analyses des chansons une par une", explique t-elle. "Pour moi, il n'y a pas de meilleure façon d'aborder ces sujets individuels que de façon holistique. La façon dont on m'a donné le temps (par la force, vraiment) de m'occuper de certaines douleurs assez longtemps pour comprendre qu'elles doivent en fait être libérées... indéfiniment"

"J'ai écrit et performé cette album seule", poursuit-elle. "C''est une première dans ma carrière. je l'ai enregistré chez moi, à Nashville (où je vis depuis la sortie d'After Laughter). 2020 a été une année difficile mais je suis en vie et mon travail, c'est de le rester et d'aider les autres".

FLOWERS for VASES / descansos est à découvrir d'urgence.