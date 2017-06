Paradis et Le Couleur, nos révélations des Francos Montreal

Le but premier des Francos à Montréal est de regrouper ce qu’il y a de mieux sur la scène francophone et de créer des concerts uniques où des créations, collaborations peuvent émerger dans le futur. Entre la génération plus installée outre-Atlantique avec Tryo, Les Ogres de Barback, la nouvelle scène française a su donner de la voix pour cette édition 2017. En effet, Frànçois & The Atlas Mountains, Vianney ou encore Paradis ont surpris et marquer à jamais leur empreinte dans l’histoire des Francos.

Mardi soir à l’Astral, Le Couleur & Paradis ont investi les lieux pour le plus grand plaisir du public, venu en masse danser sur les grooves 80’s des deux groupes. C’est plongé dans un noir intense que le concert débute avec Le Couleur, groupe ayant été l’une des révélations du Printemps de Bourges cette année. Leurs inspirations sont issues de la Totale French Touch : Serge Gainsbourg – Sebastien Tellier – Daft Punk ; cela aide à comprendre un peu leur univers très coloré. Dans l’Astral, on ne voyait que les bâtons de lightsticks au cou des musiciens du groupe. L’ambiance ressemble fortement à une boîte de nuit. Durant 45 minutes, on a pu entendre les hits de leur premier album POP, signé chez Lisbon Lux Records, en débutant par « Nunca Sera », « POP » ou encore « La Femme ». Mais l’ambiance a basculé dans un autre univers avec le titre « Voyage Amoureux » où le public est entré en transe avec le groupe. Il n’y avait plus de frontière entre musiciens et public, la chanteuse s’est mêlée à la foule pour la faire chanter. La communion entre les deux était très belle à voir, une osmose parfaite que VirginRadio.Fr a kiffé de ouf !

Changement de plateau pour laisser Paradis prendre possession de la scène. C’est la première fois que les 4 membres du groupe traversent l’Atlantique pour donner un concert mais le public québécois est très averti sur la musique des français car dès la première chanson, le public chantait et dansait. La set List est la même que celle proposée en France, mettant en avant les titres de leur premier album intitulé « Recto Verso », mais en version plus rock qu’électro. Chez Virgin Radio, nous sommes fans de « Toi et Moi », single phare de l’album qu’on a pu entendre aux côtés de « Sur Une Chanson En Français », « Miroir » ou « Le Bal des Oubliés ».

Pendant près d’1h30, les murs de l’Astral ont sué, nous aussi d’ailleurs et le plancher a vibré sur les rythmes 80s de Paradis pour le plus grand bonheur de la foule massée pour les voir. En sortant, le public avait la banane et ça faisait plaisir à voir !

Si vous n’avez jamais vu Paradis sur scène, courez les voir à Calvi On The Rocks, Les Ardentes ou au Jazz Montreux Festival…ça vaut le détour, parole de Virgin Radio !