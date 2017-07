Paradis, Virgin Radio vous l'a fait découvrir lors des Francos de Montréal. Le duo français était cette fois à Aix-Les-Bains, sur la scène de Musilac. Après le Fnac Live, Paradis a eu le temps d'être rôdé ! Pour cette première soirée,ils ont tout donné. Au programme, des extrait de leur premier album (Recto Verso) avec des titres comme le single éponyme. Evidemment, ils ne pouvaient décemment pas faire un festival sans jouer Toi et Moi (titre que vous avez forcément entendu sur nos ondes). Dans la foule, on retrouve deux types de personnes : d'abord, il y a les fans purs et durs (ceux qui son frontrow) et puis, il y a les curieux, ceux qui s'arrêtent en passant devant la scène. Paradis, avec sa pop planante et solaire a su plonger les festivaliers dans son univers. Et on a déjà hâte de les revoir !

MUSILAC C'ÉTAIT LE FEU OMG bon mtn j'ai envie de mourir — Sam ✨ (@Pennyy_Awf) 14 juillet 2017

De son côté, Fritz Kalkbrenner n'a plus rien à prouver. Le DJ allemand a eu la lourde tâche de clore la première soirée et évidemment, il s'en est très bien sorti. Avec trois albums à son actif (et encore, on ne vous parle pas des E.P), il a su retourner la foule et lui donné une claque monumentale. Venu défendre son nouvel opus, celui qui a signé Facing The Sun a enchaîné les hits. Avec sa deep house teintée de soul, Fritz Kalkbrenner a su donner à la foule le dernier qu'elle méritait - de quoi nous donner envie d'enchaîner avec le jour 2 du festival !