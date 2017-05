Papooz, Cléa Vincent… La nouvelle scène française à l’affiche du festival Foodstock 2017

Depuis 10 ans maintenant, les veillées Foodstock vous proposent un concept insolite pour tous les amoureux de la musique et de la bonne gastronomie. Que diriez-vous le temps d’une soirée d’assister aux concerts d’une programmation concoctée aux petits oignons, tout en dégustant des plats préparés par les chefs les plus en vogue du moment ? C’est ce que vous réserve le festival gastro-pop qui a dévoilé son line-up musical encore une fois très alléchant mettant à l’honneur la nouvelle scène française cette année. Tenez-vous prêts, Isaac Delusion, Papooz, Cléa Vincent, Quentin (d’Éric et Quentin) ainsi que Joséphine Draï en MC seront de la partie pour animer la soirée ce vendredi 12 mai au Garage ex Grand Rivage à Paris ! Focus sur les trois tête d'affiche de la prog'.

Isaac Delusion a attendu trois ans pour dévoiler son second album Rust & Gold, un condensé de petites pépites pop un peu moins sucrées que sur son précédent opus, mais qui font gagner le groupe en intensité et profondeur. De leur côté, les membres de Papooz forment l’un des duos tendances du moment qui ont déjà su séduire un large public avec les mélodies éclectiques et pétillantes de leur premier album Green Juice. Enfin, Cléa Vincent manie avec élégance la langue française sur des rythmes électro pop enchanteurs et fait définitivement partie des artistes à suivre en 2017. Rendez-vous donc le 12 mai prochain pour les retrouver en live, toutes les infos du festival Foodstock 2017 sont disponibles sur le site officiel de l’événement !