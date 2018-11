C'est l'heure de la session de rattrapage pour les grands retardataires. Eh oui, il y en a toujours ! Mais ce n'est pas grave parce que la rédac' de VirginRadio.fr est trop cool et qu'elle vous en tiendra jamais rigueur. Comme chaque dimanche, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les clips et vidéos musique tombées dans la semaine. Et cette dernière a été plutôt prolifique. C'est parti !