Panic! At The Disco, The Kooks, Dua Lipa, Mike Shinoda... le best of du Reading/Leeds Festival

En Angleterre, le dernier week-end d'août est réservé au Reading/Leeds Festival. Et cette année, le line-up n'a absolument pas déçu : Panic! at the Disco, Dua Lipa, Mike Shinoda, The Kooks ou encore Sum 41 se sont succédés, offrant des performances incroyables. On aurait aimé que Kendrick Lamar (lui aussi à l'affiche) rejondrait Brendon Urie sur scène mais, il n'en fut rien. Heureusement, ca n'a pas entaché la fête. Tout de suite, revivez le meilleur du festival !

Leur nouvel album sortira le 31 août prochain alors évidemment, les Kooks sont venus le défendre sur scène. De leur côté, Brendon Urie et Panic! at the Disco - qui viennent tout juste d'annoncé une tournée européenne- ont mis le feu avec Pray For The Wicked, leur dernier opus. Mike Shinoda, Dua Lipa ou encore Sum 41, les festvialiers n'ont pas eu une minute de répit. C'est encore une belle édition du Reading qui s'achève et bien sûr, on sera dans les starting-block l'an prochain !