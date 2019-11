Panic! At The Disco sera sur la BO de La Reine des neiges 2 (AUDIO)

Le 20 novembre prochain, les studios Disney dévoileront enfin le dessin-animé La Reine des neiges 2 ! Un projet très attendu qui vient suivre l'énorme succès du premier volet sorti en 2013. Et pour que le film d'animation soit complet, les producteurs ont tenu à faire appel à des pointures pour la bande-originale. Si on se souvient du titre Libérée, délivrée (en français), côté anglophone, c'est Into The Unknown qui vient d'être repris par le groupe pop rock Panic! At The Disco. Chanté par Elsa dans le premier long-métrage, Brendon Urie et ses acolytes reprennent à merveille ce titre enregistré en studio il y a quelques semaines. Et c'est ce lundi 4 novembre qu'a été publié l'extrait audio du morceau en même temps que des clichés du groupe en train de travailler sur le projet. On vous laisse découvrir.