Panic! At The Disco reprennent Outkast et leur cultissime Hey Ya pour Spotify !

Brendon Urie est passé maître dans l'art d'étonner les gens. A chaque passage télé, concerts et autres occasions, il arrive toujours à surprendre. A l'aise avec sa voix -de plus en plus étonnante, il ne boude jamais son plaisir à reprendre les titres de ses petits camarades. On pense notamment à IDGAF de Dua Lipa, Starboy de The Weeknd lors du BBC Live Lounge ou encore Bohemian Rhapsody de Queen lors des AMA's. Aujourd'hui, il s'attaque à l'un des groupes les plus marquants de l'histoire du hip hop américain. On a nommé Outkast et leur célèbre Hey Ya.

Heeeeeeey Ya, Heeeeey Ya... On a tous chantonné et fredonné les paroles à un moment donné. Et pour cause, ce titre sorti en 2003 a fait l'effet d'une bombe et s'est rapidement imposé dans les charts US. Il n'est donc pas surprenant que les plus grands artistes le reprenne. Panic! At The Disco s'est donc lancé ce défi et la réussi brillamment. On vous laisse savourer la reprise mais aussi leur single High Hopes, issu de leur nouvel album Pray For The Wicked.

Et pour tous les fans, sachez qu'ils seront en concert le 19 mars prochain au Zenith de Paris et que les billets se vendent vite alors ne tardez plus ! C'est parti !