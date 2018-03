Panic! At The Disco : Say Amen (Saturday Night) en live chez Jimmy Fallon (VIDEO)

C'est maintenant officiel, Panic! At the Disco est de retour. Brendon Urie a pris son temps (et une pause bien méritée, au passage) pour mieux revenir avec de nouveaux titres (et une nouvelle bassiste, Nicole Row). Le prochain album de la formation est prévu pour le 22 juin prochain (impatience, quand tu nous tiens) et pour que l'attente soit plus facile pour les fans, Panic! donne actuellement quelques shows intimistes aux Etats-Unis, dispersés ça et là. En fin de semaine dernière, juste après la sortie des singles, Panic! était sur le plateau de Jimmy Fallon pour présenter Say Amen.

Les fans seront bien obligés de reconnaître que Say Amen est la suite logique de l'opus précédent. Brendon Urie a trouvé son son, sa voie et ses thèmes de prélection. En live, c'est toujours la même puissance, toujours la même voix maîtrisée. Malheureusement, aucune date n'a encore été programmée en France mais puisqu'une tournée américaine et d'ores et déjà calée, on ne perd pas espoir. En attendant, il nous reste les performances live !