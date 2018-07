Panic! At The Disco : Le Pray For The Wicked Tour en vidéo

Pray For The Wicked est dans les bacs depuis un mois à peine et déjà, c'est un succès. Comme ce fut le cas pour Death of a Bachelor, Brendon Urie s'est fait une jolie place dans les charts grâce à ce disque qui, inévitablement, passe en revue tous les états d'âmes d'un artiste cherchant à percer - il n'y a qu'à se pencher sur le titre Hey Look Ma I Made It. Avec un album aussi bon dans les bacs, il était évident que le groupe partirait le défendre en tournée ! Et la bonne nouvelle pour ceux qui seraient frustrés de ne pas voir Panic! sur scène, c'est qu'une petite vidéo recap vient d'être postée. Voyez plutôt :

Qu'il soit sur scène ou alors, en backtstage, Brendon Urie vous emmène dans les coulisses du Pray For The Wicked Tour. Si vous avez déjà eu la chance de voir Panic!, alors vous savez que c'est l'un de ces groupes qu'il faut absolument voir. Si jamais vous n'avez pas encore eu cette chance, ne désespérez pas ! Les dates européennes ne sont pas encore tombées mais, ça ne saurait tarder. Du moins, on l'espère...!