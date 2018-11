Panic! At The Disco : I Write Sins Not Tragedies, en duo avec Halsey !

On en a tous rêvé un jour... Monter sur scène avec notre idole et interpréter l'un de ses titres, en total symbiose. Il y a des rêves comme ça, qui ne se réalise jamais... Et pourtant, Halsey l'a fait ! Eh oui, la chanteuse de vingt quatre, fan absolue de Panic! At The Disco s'est vue invité par Brendon Urie pour partager la scène avec lui sur le titre incontournable -et sans doute l'un des meilleurs, I Write Sins Not Tragedies. Quelle chance !

L'interprète de Without You, n'a jamais caché son admiration pour le groupe et n'a pas non plus boudé son plaisir sur scène ni hésité à l'afficher sur Instagram. En même temps, on comprend totalement. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Halsey partage un duo avec Brendon Urie puisqu'ils avaient déjà performé ensemble lors de l'édition 2016 du Coachella. Et que ce soit la première, la seconde ou la millième fois, l'effet reste le même. Bluffant !