Panic! At The Disco : Say Amen (Saturday Night) fait son entrée dans le Hot 100 Billboard 

Après quelques mois de silence (et un musical à New York, s'il vous plaît), Brendon Urie est de retour avec un nouvel album. La sortie de Pray for the Wicked est prévue pour le 22 juin prochain mais il est déjà temps d'en faire la promo. Et pour ça, Brendon Urie et sa bande n'ont pas lésiné sur les moyens : les fans ont eu droit à deux titres (Say Amen et Fuck A Silver Lining). Evidemment, c'est Say Amen qui a été choisi en lead single : un clip a même été tourné.

Et la bonne nouvelle pour le groupe (et pour ses fans) c'est que le single a fait son entrée dans le Hot 100 de Billboard. Et tous les fans de musique le savent, Billboard, c'est un peu comme une Bible. Une entrée dans le Hot 100 signifie déjà que le succès est là mais surtout qu'il y a des chances pour que les scores soient bons ! Traduction, tout ça est prometteur pour l'album. Avec entrée directe en 60 ème place, Panic! a tout le temps de monter quelques marches pour atteindre le top 10.