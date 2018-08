Panic! At The Disco : High Hopes, le clip tourné à L.A dévoilé

Si Death of a Bachelor avait déjà propulsé Panic! at the Disco au sommet, leur dernier album, Pray For The Wicked, est en passe de faire encore mieux. Le week-end dernier, le groupe présentait l'opus en live lors du Reading Festival et avant cela, une date en France venait d'être annoncée. Bref, pour Panic!, tout va bien. Mais celle course au succès (qui parfois, est difficile) est justement au coeur de ce nouveau disque. Il y a d'abord eu Eh Look Ma, I Made It pour appuyer le thème mais il y a aussi High Hopes. Et ça tombe bien ,c'est le nouveau clip de la formation.

Dans cette vidéo, on retrouve donc Brendon Urie (fidèle à lui-même, en costume) au beau milieu de Los Angeles. Le voici donc dans une ville où tous les rêves sont permis mais, où les désillusions s'enchaînent vite. On voit le frontman escalader (à sa façon) un building, symbolisant ainsi sa propre ascension. "Had to have high, high hopes for a living, Shooting for the stars when I couldn't make a killing" ("Je devais avoir de grands espoirs, viser les étoiles même lorsque je ne réussissais pas"), chante-il. Visiblement, les grands espoirs de Brendon Urie sont devenus réalité. Et ça ne fait que commencer.