Panic! At The Disco : High Hopes, au sommet des charts Billboard, dans la catégorie "rock" !

Panic! At The Disco détrône Imagine Dragons et leur titre Natural qui occupait jusqu'alors 5 catégories sur dix dans le classement des charts Rock Billboard. Désormais, High Hopes s'impose et à dire vrai, ce n'est pas vraiment surprenant. Plutôt entêtant et d'une finesse digne de Brendon Urie, il n'en fallait pas moins pour atteindre des sommets. Ainsi, High Hopes se hisse à la première marche du podium des catégories suivantes : Hot Rock Songs ; Rock Airplay ; Rock Digital Song Sales et Alternative Song.

Et même si Panic! At The Disco rafle le podium, ce n'est pas pour autant qu'Imagine Dragons bat en retraite. Eh non, le groupe américain, également originaire de Las Vegas, profite de la sortie de son album Origins pour sa patte sur le classement. En effet, ce dernier, sorti le 9 novembre, se classe premier dans le Top Rock Albums et le top Alternative Albums. Plutôt pas mal !