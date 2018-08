Panic! At The Disco ft. Kendrick Lamar, une collaboration possible ?

Ce week end, Panic! at the Disco sera à l'affiche du festival britannique Leeds/Reading Festival (un festival que le groupe connait bien). Côté line-up, on retrouve quelques pointures de la musique comme par exemple The Kooks, Travis Scott, Fall Out Boy ou encore Panic! et Kendrick Lamar, donc. Visiblement, cette édition a tout misé sur la diversité (et ce n'est pas plus mal), offrant un maximum d'expériences différentes aux festivaliers. Et justement, cette diversité, Brendon Urie (frontman de Panic! at the Disco) la salue.

Celui qui défend actuellement le dernier album de la formation (Pray For The Wicked) ne tarit pas d'éloges sur le rappeur qui a signé DNA et Humble : "Je suis un grand fan de Kendrick Lamar", a t-il avoué à Kerrang!. "J'ai énormément de respect pour ce gars. J'ai vraiment hâte de le voir parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'assiter à un concert. Je sais que ca va être incroyable. Je ne veux rien pousser mais si ça doit arriver (une collaboration, ndlr), alors ça arrivera".

"C'est un peu comme ça que cela se passe sur cette tournée", poursuit-il. "C'est très organique et personne n'oblige qui que ce soit à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Mais j'aimerais bien lancer l'idée de faire monter Kendrick sur scène pendant le concert. Je suis tellement fan que je serais déjà honoré de le regarder jouer". Alors, Kendrick Lamar rejoindra t-il Brendon Urie lors de son set ? Réponse ce week end au Reading/Leeds Festival !