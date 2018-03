Cette semaine, vos artistes préférés n'ont pas chômé. On commence avec le retour (en fanfare) de Panic! at the Disco. Brendon Urie est de retour (avec, dans sa formation, une nouvelle bassiste) et la bonne nouvelle, c'est qu'un album est prévu pour juin 2018. Deux singles ont déjà été dévoilés - dont Say Amen (Saturday Night) qui a déjà un clip. On poursuit avec Echosmith. La formation américaine devrait sortir un album d'ici peu (on l'espère) mais en attendant, on a eu droit au clip de Over My Head.

Côté live, Camila Cabello est allée joué Never be The Same chez Ellen Degeneres tandis que Dua Lipa, elle, continue sa conquête des Etats-Unis. Cette semaine, la jeune britannique était chez Jimmy Kimmel. Enfin, on termine avec Wonderwall repris par The Killers sur la scène du Lollapalooza Chili. Et si ça, ce n'est pas une façon parfaite d'entamer votre dimanche, on ne sait pas ce qu'il vous faut.