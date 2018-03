Leur retour, on le sentait venir depuis un moment : Panic! at the Disco a d'abord commencé par un teasing énigmatique les réseaux sociaux (et dans les boîtes aux lettres des fans) avant de donner quelques concerts intimistes aux Etats-Unis. Mais depuis hier, il sont bel et bien de retour dans les charts avec deux morceaux (quand on vous disait qu'ils avaient fait ça correctement) : Say Amen (Saturday Night) et (Fuck A) Silver Lining. Ces titres défendent le nouvel album de la formation (intitulé Pray For The Wicked) dont la sortie est prévue pour le 22 juin prochain.

Le clip de Say Amen (Saturday Night) est à l'image de la direction prise par Panic! At The Disco avec leurs précédents albums (Death of a Bachelor et TWTLTRTD). On y retrouve un Brendon Urie plus badass que jamais qui, finalement, se fera avoir (l'arroseur arrosé, comme on dit). On ne vous spoile pas, on vous laisse découvrir la vidéo.

La tracklist de l'album est déjà disponible sur Apple Music et on ne va pas se mentir, Brendon Urie garde les mêmes ingrédients que dans l'opus précédent : notamment les connotations religieuses et Los Angeles, sa ville de prédilection. Autre bonne nouvelle, une tournée américaine est déjà prévue. Alors bien évidemment, on a déjà allumé des cierges pour faire revenir Panic! At the Disco en France.

Retour en fanfare pour Panic!, certes, mais retour réussi.