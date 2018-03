Panic! At The Disco bientôt de retour ? Brendon Urie joue avec les nerfs des fans

Avec Death of a Bachelor, Panic! at the Disco a battu des records. En place dans le paysage musicale depuis plus de dix ans, la bande de Brendon Urie a connu quelques changements. Mais il en faut plus pour décourager le frontman. Après uen tournée triomphale, après avoir joué dans Kinky Boots à Broadway et surtout, après avoir pris une petite pause, Bendon Urie demble prêt à revenir. Mais comme il ne fait jamais rien comme tout le monde, il a joué (un peu) avec les nerfs des fans.

Tout a commencé avec une simple date, placardée un peu partout. Les fans on pu repéré des "3/19" (soit, 19 mars) un peu partout sur la toile. Au départ, les fans spéculaient sur l'éventualité d'un nouveau titre. Après ça, quelques fans ont eu la surprise de trouver dans leur courrier des bouteilles d'eau bénite (oui, oui), envoyées par le groupe. Sur ces bouteilles, on pouvait d'ailleurs lire "priez pour les vilains". Cette fois, c'est une autre date qui était spécifiée : celle du 21 mars. Le fin mot de l'histoire, on le connaît : Panic! at the Disco a annoncé un concert intimiste qui sera donné à Cleveland. Ce fameux concert aura lieu ce soir (selon le média Clevescene). La nouvelle est tombée sur Twitter et les tickets n'étaient qu'à 30 dollars. On vous l'accorde, dans la mesure où nous ne vivons pas aux Etats-Unis et où l'aller-retour est totalement impossible, cela ne devrait pas changer grand chose à nos vies. Mais avec la chance, le groupe jouera peut-être (on insiste sur le "peut-être") de nouveaux titres.

Une chose est sûre, tout ce teasing, ce n'est pas pour rien. Même sans informations, on peut déjà imaginer que le groupe prépare lentement (mais sûrement) son retour dans les bacs.