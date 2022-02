"Pam & Tommy" est disponible en exclusivité sur Disney+ !

Inspirée d’une histoire vraie, « Pam & Tommy »,* nouvelle série signée Disney+ bénéficie d’un casting prestigieux avec dans les rôles principaux Lily James (YESTERDAY), Sebastian Stan (« Falcon et le soldat de l’hiver ») Nick Offerman (« Parks and Recreation »), Taylor Schilling (« Orange Is the New Black ») et Seth Rogen (SEDUIS-MOI SI TU PEUX !).

« Pam & Tommy » revient sur l'histoire sulfureuse qui a fait scandale dans les tabloïds des années 1990, Pamela Anderson (Lily James) et le batteur du groupe Mötley Crüe Tommy Lee (Sebastian Stan), dont les ébats durant leur lune de miel ont été divulgués au grand public. Volée au domicile du couple par un entrepreneur mécontent (Seth Rogen), la vidéo est passée du statut de curiosité clandestine en VHS à celui de véritable phénomène mondial lorsqu'elle a été diffusée sur internet en 1997.

Cette série originale (composée de huit épisodes) relève autant de l’histoire d'amour que de l’affaire criminelle et explore le fragile équilibre pouvant exister entre vie privée, technologie et célébrité. Ne manquez pas « Pam & Tommy », une nouvelle série originale Star en 8 épisodes, avec 3 épisodes au lancement et les 5 autres diffusés à un rythme hebdomadaire, disponible en exclusivité dès maintenant sur Disney+.

*Une série réservée à un public averti, accessible uniquement dans le monde de Star pour les profils 18+.