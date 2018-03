L'éventualité d'une saison 5 trotte dans la tête des fans depuis des mois et même dans les médias, on semblait déjà convaincu que Outlander ne tirerait pas sa révérence à l'issue de la saison 4. En même temps, avec presque une dizaine de tomes, il y a de quoi faire. La production tourne actuellement la quatrième saison (la neige ayant légèrement retardé le calendrier) mais visiblement, Ronald D Moore (producteur éxécutif) pense déjà à la suite : Oui, une saison 5 semble être en préparation.

"On va certainement le faire", a t-il confié à EW. Selon lui, les "négociations et discussions habituelles" retarderaient simplement l'officialisation de Starz. Jusqu'à présent, les saisons ont suivi la chronologie dictée par les livres. Autrement dit, un tome est adapté dans sa totalité sur une seule saison - et ce, même si les scénaristes tentent de les considérer comme deux choses différentes. Mais à écouter le producteur, les choses pourraient bien changer : "Tous les ans, on essaie d'adapter en restant frais. Devrions-nous continuer à adapter un livre par saison ? On a fait ça jusqu'à présent. Mais on a parlé de séparer les livres, on a aussi parlé de les combiner. En salle d'écriture, on veut se sentir libres de choisir et de faire ce qui nous semble être le plus confortable cette année".

La cinquième saison sera t-elle l'adaptation du cinquième tome ? Ou alors, retracera t-elle la moitié du quatrième ? Pour le savoir, il faudra faire preuve de patience ! Avant de penser à la saison 5, il faudra d'abord regarder la quatrième ...!