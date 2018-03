Outlander : The Crown choisit un acteur de la série casté pour jouer le Prince Philip 

The Crown, série britannique qui retrace la vie de la Reine Elizabeth II, est un véritable succès sur Netflix. Si vous suivez le show, alors vous savez que dans les deux premières saisons, la reine Elizabeth et Philip étaient respectivement campés par Claire Foy et Matt Smith (déjà vu dans Dr Who). Le dilemme pour la production était maintenant de trouver deux acteurs capables de jouer le couple royal dans sa version plus âgée. On savait qu'Elizabeth serait interprétée par Olivia Colman (Broadchurch) mais en ce qui concernait Philip, on était toujours dans le flou. Et visiblement, Netflix est allé le débaucher chez Outlander.

Tobias Menzies dans Outlander

C'est donc Tobias Menzies qui, selon Deadline, devrait reprendre le rôle. L'hypothèse de Paul Bettany avait circulé mais a finalement été abandonnée. Résultat, Menzies qui a obtenu le rôle. Si son visage vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il a prêté ses traits à Black Jack Randall (ainsi qu'à Frank Randall) dans Outlander. Déjà apparu dans Game of Thrones, l'acteur ne sait d'ailleurs toujours pas si son personnage fera son grand retour dans le final de la série évènement : "Je n'en n'ai aucune idée", a t-il avoué à Digital Spy. En attendant de savoir si Edmure Tully reviendra dans GoT, on pourra toujours se consoler avec The Crown.