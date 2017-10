Outlander : Tout ce que l'on sait déjà de la saison 4 

Patience, Outlander reviendra la semaine prochaine ! En attendant, tous les regards sont tournés vers la saison 4. Vous ne le savez peut-être pas mais le tournage a débuté il y a quelques jours, en Ecosse. Alors évidemment, tout le monde veut savoir ce qu'il en sera. La bonne nouvelle, c'est que grâce aux livres, on peut déjà se faire une idée de ce qui nous attend. Autre bonne nouvelle, deux acteurs ont rejoint le casting.

Outlander est une grande famille et visiblement, elle accueille toujours de nouveaux membres. D'abord, notez que Maria Doyle Kennedy (vue dans Orphan Black) rejoindra Sam Heughan et Caitriona Balfe. En ce qui concerne son rôle, elle devrait interpréter la tante de Jamie, tante chez laquelle le couple se rend dans le quatrième livre. Autre acteur auditionné, Edward Speelers (Downton Abbey). Lui jouera un pirate irlandais qui, vous le savez peut-être, jouera un rôle majeur dans la saison.

Concernant l'intrigue, la série devrait rester fidèle au livre - comme elle l'a toujours été. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les personnages de Frank et Black Jack Randall ne seront pas de retour - les morts des deux personnages ayant marqué le début de la saison 3. Après, sachez que des flash back ne sont pas à exclure : "On ne sait jamais", explique Ronald D. Moore. "Il y a toujours une possibilité de retour en arrière et de le retrouver - mais il faut une raison. On pourrait le faire. Cela dépendra vraiment de la façon dont on l'abordera dans les années à venir". On sait que le tournage de la saison 4 a débuté en Ecosse et qu'il devrait s'y étendre mais si l'on se base sur le synopsis du livre, le couple Fraser devrait voyager en Amérique.

Evidemment, aucune date de diffusion n'a été communiquée mais on peut s'attendre à une diffusion en septembre 2018. En attendant, tous sur Netflix pour la suite de la saison 3 !