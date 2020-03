Outlander Saison 5 : Claire et Jamie bientôt séparés ? (VIDEO)

Attention, spoilers ! Si vous ne suivez pas la cinquième saison de Outlander (actuellement disponible chaque semaine sur Netflix), alors mieux vaut passer votre chemin.

La cinquième saison bat donc son plein. Et en Amérique, le clan Fraser n'a absolument pas le temps de s'ennuyer : entre le mariage de Bree et Roger, l'apprentissage de Marsali, la découvert de la pénicilline sans parler des conflits qui se préparent, Claire et Jamie n'ont pas le temps de s'ennuyer. Mais, serait-il possible que le ciment de la communauté finisse par se séparer ? En tout cas, la bande annonce du sixième épisode laisse présager quelques tensions... voyez plutôt.

Visiblement, Jamie pourrait prendre une décision qui, dans le prochain épisode, déplaira à sa femme... au point de le quitter ? Hum, pas sûr. On le sait, sans les Fraser soudés comme on les a toujours connus, il y a peu de chances pour que les choses ne s'arrangent... verdict dans le prochain épisode.